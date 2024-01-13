Emekli gazeteci Turan Durdağ'ın eşi Feride Durdağ son yolculuğuna uğurlandı
Emekli gazeteci Turan Durdağ'ın eşi Feride Durdağ, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü evinde vefat etti. Cenazesi Gez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Emekli gazeteci Turan Durdağ'ın eşi Feride Durdağ son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Feride Durdağ dün öğle saatlerinde evinde vefat etti. Durdağ'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, aile yakınları ile gazeteciler katıldı. - ERZURUM