Haberler

Ağrı'da sağlık ekipleri evde doğuma yetişti

Ağrı'da sağlık ekipleri evde doğuma yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, sağlık ekiplerinin müdahelesiyle evde başarılı bir şekilde doğum yaptı. Bebeğe 'Kader' ismi verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumları iyi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçe kırsalında doğum sancıları başlayan hamile kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evde sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

Eleşkirt ilçesi Yağmurlu köyü Eyüp Komu mezrasında yaşayan, 3'üncü gebeliği olan 30 yaşındaki Ayşe Bayram için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri, doğum eyleminin başlaması nedeniyle evde doğum gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerinin profesyonel ve güvenli müdahalesiyle dünyaya gelen kız bebeğe aile tarafından "Kader" ismi verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının takip edildiği, genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü