Ağrı'da sağlık ekipleri evde doğuma yetişti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçe kırsalında doğum sancıları başlayan hamile kadın, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evde sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.

Eleşkirt ilçesi Yağmurlu köyü Eyüp Komu mezrasında yaşayan, 3'üncü gebeliği olan 30 yaşındaki Ayşe Bayram için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen sağlık ekipleri, doğum eyleminin başlaması nedeniyle evde doğum gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerinin profesyonel ve güvenli müdahalesiyle dünyaya gelen kız bebeğe aile tarafından "Kader" ismi verildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının takip edildiği, genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. - AĞRI