Eleşkirt Belediyesine ait Konukevi hizmete açıldı
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Eleşkirt Belediyesine ait Konukevi hizmete açıldı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapımı tamamlanan 6 yataklı konukevi hizmete açıldı.
Eleşkirt Belediyesine ait Konukevi hizmete açıldı
AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yapımı tamamlanan 6 yataklı konukevi hizmete açıldı.
1926 yılından beri ilçe olan Eleşkirt'te yapılamayan konukevi binası, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut'un çalışmalarıyla yapıldı. 6 yataklı kapasiteye sahip olan Belediye Konukevi, bünyesinde bulundurduğu çay bahçesiyle ilçe sakinlerine de hizmet verecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Yerel