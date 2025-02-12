Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ'dan Berat Kandili Mesajı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İslam aleminin Berat Kandilini kutladı.

Elazığ halkının ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik eden Başkan Dumandağ, "Tüm Elazığlı hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan mübarek Berat gecesini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun. Bu duygularla Berat gecesinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı kandiller" dedi. - ELAZIĞ