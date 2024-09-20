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Elazığ Jandarması'ndan Çevre Kirliliğine Karşı Farkındalık Projesi

Elazığ Jandarması'ndan Çevre Kirliliğine Karşı Farkındalık Projesi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Hazar Gölü kıyısında çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre temizliği bilincinin artırılması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak adına vatandaşları bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Maden İlçe Jandarma Komutanlığı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Plajköyde ikamet eden ve Hazar Gölü kıyı şeridinden geçici konaklama, piknik gibi şekillerle faydalanan vatandaşlara yönelik insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre temizliği bilincinin arttırılması, kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çalışmaların devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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