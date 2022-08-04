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Elazığ haberi: Elazığ'da kedi ile farenin oyunu kamerada

Elazığ haberi... Elazığ'da kedi ile farenin oyunu kamerada Elazığ'da bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansıdı.

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Elazığ'da kedi ile farenin oyunu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansıdı. O anlar, 'kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimini akla getirdi.

Elazığ merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bir kedi, yakaladığı fare ile uzun süre oynadı. Fare kaçarak kanepenin altına girmeye çalıştı fakat kedi onu yine ağzına alarak boş bir alana getirdi. İlginç görüntüler, Ergün Kızılveren tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kedinin boşluğundan yaralanan fare en sonunda kaçmayı başardı. O anlar, 'kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak' deyimini akla getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Yerel

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