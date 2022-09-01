Elazığ haber | Elazığ Kovancılar Kahveciler Odası Başkanı Özdoğan: "Devletimiz Küçük Esnaftan Desteklerini Değil Ellerini Çeksin"

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, tarım kredi marketlerinde fahiş bir indirim olacağının söylenmesi nedeniyle esnaf ve yurttaşların karşı karşıya geldiğini belirterek, "Devletin artık destek vermesini geçtik, küçük esnaftan elini çeksinler" dedi.

Kovancılar Kahveciler Oda Başkanı Ahmet Özdoğan, esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yolların daraltılmasından dolayı yolcuların mola vermeden ilçeyi geçtiklerini, bu durumun esnafta gelir kaybına yol açtığını belirtti. Esnafın Bağ-Kur primlerini ödeyemez hale geldiğini kaydeden Özdoğan, AVM'lerin de yerel esnafı mağdur ettiğini söyledi. Özdoğan, şöyle konuştu:

"AVM'ler yetmezmiş gibi medyamızda sağ olsun kooperatif bünyesinde açılan marketlerde şişirilmiş abartılı fiyatlarını yansıtıyorlar, işte o fiyatları burada çok uygun gösterip küçük esnafta pahalı gösteriyor. Burada ciddi boyutta esnaflarımız ile vatandaşlarımızı karşı karşıya gelmesine sebep oluyor. Ben burada bunu soruyorum, küçük esnaf dediğin zaman vatandaşların parası olmadığı zaman aylarca idare ediyor. Peki bu AVM'lere vermiş olduğunuz destekler, poşeti dahi bedava vatandaşa vermiyor. Peki bu vatandaşın mağdur olduğu süreçte nasıl bunun mağduriyeti giderilecek? Yani biz devletimizden ciddi boyutta esnaflarımızdan desteklerini değil ellerini çeksinler. Bugün bir esnaf eskiden bir kira ödüyordu. Bugün bir kira yetmezmiş gibi BAĞ-KUR'u ikinci bir kira olmuş, elektrik faturası üçüncü bir kira olmuş bunları da hesaba katmak lazımdır. Ama medyamızda da son süreçte bizim esnafımızı vatandaşlarımızla karşı karşıya getirmemek adına dürüst bir haber bekliyoruz. Gerçekten yerinde inceleyip de dürüst fiyatların esnaf ve vatandaşlara yayılmasını istiyoruz.

"VADANDAŞI MAĞDUR EDEN AVM SEKTÖRÜDÜR"

Üçüncü bir şeye gelelim dolandırıcılık seviyesini belirliyoruz, çünkü AVM'ler direkt fabrikadan aynı ürün için anlaşıyorlar. Ama aynı markadaki ürünün içindeki aynı ürünün orijinalini düşük şeyde bırakıyorlar. Yani ben bunun her türlü hilesine baktım, bugün gidip analiz yaptığımız deterjandan tutun çayından yağından direk fabrikalarla görüşüyor içindeki ürün düşüyor. İçindeki ürün düşümü yapıldığı zaman otomatik olarak fiyat düşüyor. AVM'ler bugün piyasa da günümüzde örneğin bir salçanın yükselişi bundan 20 gün önce piyasada salça varken AVM'ler salçayı stokladılar birden 5 kilo bir salça 40-50 liradan neden 300 TL'ye çıktı? Yani bunu topluyorlar ondan sonra efendim nedir küçük esnaf fahiş fiyattan mal alıyor. Özellikle vatandaşı mağdur eden bizim AVM sektörüdür."