İlahi akımına Elazığ'da katıldı

Güncelleme:
Türkiye genelinde okullarda yayılan ilahi akımı Elazığ'da devam etti. Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar' ilahisi, okul koridorunda okuyan öğrenciler tarafından hep bir ağızdan söylendi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye genelindeki okullara dalga dalga yayılan ilahi görüntülerinin adresi bu kez de Elazığ oldu. Okulun koridorunda onlarca öğrenci hep bir ağızdan 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi.

Sosyal medyada ilahi söyleyerek, içerik üreten Celal Karatüre'nin kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar' ilahisine ilgi çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada akıma dönüşen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde dalga dalga büyüyen ilahi görüntülerinin bu seferki durağı Elazığ oldu. Karatüre'nin ilahisi, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar tarafından ilgi görürken, İmam Hatip öğrencileri okul koridorunda hep bir ağızdan 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi.

Onlarca öğrencinin hep bir ağızdan söylediği 'Kabe'de Hacılar' ilahisi beğeni topladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

