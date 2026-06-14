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Pedallar, sağlık için çevrildi

Pedallar, sağlık için çevrildi
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Yeşilay Elazığ Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet sürüşü düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Elazığ Yeşilay Elazığ Şubesi tarafından, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele için bisiklet sürüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bisikletlerinin pedallarını bağımlılıkla mücadele için çevirerek farkındalık oluşturdu. Yapılan etkinlikte vatandaşlar, uyuşturucu, kumar, teknoloji, alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek, çevreye zarar vermeden sağlıklı bir hayatı desteklemek amacıyla bisiklet sürdü.

Yeşilay Bisiklet turunda buluştuklarını aktaran Elazığ Yeşilay Şube Başkanı Harun Gündüz, "Yeşilay bildiğiniz üzere 1920 yılından beridir, ülkenin bağımsızlığı çocukların ve gençlerin bağımlılıktan uzak durması için çaba sarf eden, çeşitli farkındalık çalışmaları yapan bir dernektir. Bugün, bisiklet ile yaşamın, çevre bilincinin ve aktif hayatın en güzel sembollerinden birini gerçekleştireceğiz. Yeni bir Yeşilay, farkındalık çalışması yapmak, bisikletle sağlıklı bir geleceğe pedal çevirmek için burada arkadaşlarımızla birlikte buluştuk. Yeşilay 13'üncü bisiklet turunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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