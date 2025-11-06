Elazığ'da Üreticiler Hibe Süt Tanklarında Ekipman Eksikliği Yaşıyor

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Tarım İl Müdürlüğü'nün üreticilere yüzde 70 hibe ile verdiği süt tanklarını teslim almaya gelen üreticiler, tankların üzerinde bulunması gereken ekipmanların eksik olduğunu fark edince yetkililerle görüşmek istedi. Ancak talepleri karşılanmayan üreticiler, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek ödedikleri paranın karşılığında kendilerine taahhüt edilen tam donanımlı cihazların verilmesini talep etti.

Üretici Erkan Suiçer, eksik parçaların maliyetinin zaten çok fazla olduğunu ve bu parçalarla tankın maliyetinin 150 bin lirayı bulacağını belirterek şunları söyledi:

"Bize hibeli süt tankı vereceğiz dediler. Bu süt tankı son sistem olacaktı. Biz 45 bin TL para yatırdık. Geldik almaya gelirken bize mesaj çekildi, 'Süt tanklarında tartı yok' diye. Buraya geldik bu sefer tahliye dinamosu da yok. Zaten ana parçaları tartı ve dinamo. Şimdi almayıp paramızı isteyeceğiz, muhatap biriyle görüşmek istiyoruz. Hiçbir müdür bizimle görüşmedi. Biz dışarıda 70 bin liraya bunun sıfırını alabiliyoruz. Bu kayıp nereye gidiyor? Basın açıklaması yapacaktık. Bizi kuruma almadılar. Kapıyı kilitlediler, araçlarımız içeride kaldı. Mağduriyetimizi dinleyen yok. Sesimizi duyan, muhatap alan yok. Paramızı versinler."

"Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz"

Osman Yılmaz adlı üretici şöyle konuştu:

"Teslime gelirken bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldık. Bize söyleneni verin. Eksiğini de fazlasını da istemiyoruz. Derdimizi dinleyen yok. Müdür beyin odasına gittik. Adam tenezzül edip de odasından bile çıkmadı. Yanımızda dosyaları alıp 'toplantı var' diye binadan uzaklaştı. Almıyoruz dediğimizde para iadesi yok denildi. 'Başvurmuşsunuz, size çıkmış. Niye kabul etmiyorsunuz?' dediler. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

"Parayı almışlar, eksik parçanın parasını da almışlar"

Muhammed Ali Yıldırım adlı üretici ise şunları ifade etti:

"Hepimiz köylüyüz. Kiminin 2-3 hayvanı var. Bize denilen 'Dijital ekranlı olacak. Kaç litre sağdığın, kaç litre boşalttığın belli olacak.' Verilen tankların üzerinde dinamo yok. Parayı almışlar, eksik parçanın parasını da almışlar. Mağduriyetimiz bu yüzden. Bu parçaları talep ediyoruz ya da paralarımızı talep ediyoruz." dedi

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş yaptığı açıklamada da Tarım İl Müdürlüğünü şu cümlelerle eleştirdi:

"Sözüm ona yüzde 70 hibe ile süt tankı teslim edileceği ifade edilmiş; teslim edilecek süt tankları esas maliyet oluşturan aparatlarından eksik bir şekilde köylümüze teslim edilmek istenmektedir. Üreticilerimizin burada yaşadıkları hak kayıplarının gerek siyasi gerek hukuki manada takipçisi olacağız. Köylüye teslim edilmek istenen bu eksik aparatlı süt tanklarının alım adetleri ve fiyatlarının herhangi bir kamu zararına yol açıp açmadığı noktasında Cumhuriyet Savcılığına ilgili idare ve yetkililer hakkında taşıyacağımızı beyan ediyoruz."