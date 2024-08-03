Elazığ'da sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi.

Kovancılar İlçe Müftülüğünce her hafta farklı bir camide "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bu hafta Mimar Sinan Camiinde "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlarla hasbihal edildi ve katılım sağlayanlara çorba ikram edildi. - ELAZIĞ