Elazığ'da Sabah Namazı Buluşmaları Gerçekleştirildi
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde her hafta farklı bir camide düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programı Mimar Sinan Camii'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programda vatandaşlarla sohbet edildi ve çorba ikramı yapıldı.
Elazığ'da sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi.
Kovancılar İlçe Müftülüğünce her hafta farklı bir camide "Sabah Namazı Buluşması" programı gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bu hafta Mimar Sinan Camiinde "Sabah Namazı Buluşması" gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlarla hasbihal edildi ve katılım sağlayanlara çorba ikram edildi. - ELAZIĞ