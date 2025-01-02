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Elazığ'da Regaip Kandili Coşkusu

Elazığ'da Regaip Kandili Coşkusu
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Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti. İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, mevlit okutuldu. Kandil simidi ve çay ikramı yapıldı.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti.

Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Elazığ'da İzzetpaşa Camisi başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Kandil programının ardından vatandaşlara cami girişinde kandil simidi ve çay ikram edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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