Kedilerinin mamasına dadanan porsuk için evine alarm sistemi kurdu

Elazığ'da bir vatandaş, köy evinde beslediği kedilerin mamasına dadanan porsuğu uzaklaştırmak için alarm sistemi kurdu.

Olay, Keban ilçesine bağlı Göldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan yaz aylarında kaldığı köy evinde bulunan kedileri için evin girişine mama bıraktı. Her gün mamalarında ciddi bir azalma olduğunu fark eden Mustafa Turan, güvenlik kamerasından incelediğinde mamayı porsuğun yediğini gördü. Bir günde 10 kilo mamayı yiyen porsuğu uzaklaştırmak için Turan, alarm sistemi kurdu.

Porsuğun mamaya dadandığı anda telefonuna uyarı gelmesinin ardından alarm sistemi devreye girerken, porsuk mamalardan uzaklaşıyor. Porsuğun daha sonra ise tekrar geri geldiği görülüyor. - ELAZIĞ