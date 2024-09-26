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Elazığ'da Ot Biçme Makinesi Halı Yıkamada Kullanıldı

Elazığ'da Ot Biçme Makinesi Halı Yıkamada Kullanıldı
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde Nayim Güner, ot biçme makinesini sonbaharda halı yıkamak için dönüştürdü. Yöntemi, elle yıkamadan 4 kat daha hızlı sonuç veriyor.

Elazığ'da yaşayan Nayim Güner, yaz aylarında ot biçerken kullandığı ot biçme makinesini sonbaharda aparat yardımıyla halı yıkamak için kullanıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacımehmetli köyünde yaşayan Nayim Güner, yaz aylarında otları biçmek için kullanılan makineyi sonbahar mevsiminde halı yıkama makinesine dönüştürdü. Normalde ot biçmek için kullanılan makinenin ucunun plastik fırça ile değiştirilmesinin ardından başlanan halı yıkama işlemi, elle yıkamanın yaklaşık 4 katı daha kısa zamanda tamamlanıyor. Nayim Güner'in ot biçme makinesi ile halı yıkadığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Baskil

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