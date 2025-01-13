Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı

Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan çıkarılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.

Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere hava yolu ile Elazığ'a getirildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti.

MEZARDAN ÇIKARILIP YIKANMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.