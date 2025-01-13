Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı
Elazığ'da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Şehir dışından hava yoluyla getirilen 74 yaşında olduğu belirtilen cenazenin mezara konulduğu sırada yıkanmadığı belirlendi. Mezardan tekrar çıkarılan cenaze, tabuta konularak yıkanmaya götürüldü. Yaşlı adamın cenazesi, gasilhanede yıkanmasının ardından toprağa verildi.
Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan çıkarılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.
Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere hava yolu ile Elazığ'a getirildi.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti.
MEZARDAN ÇIKARILIP YIKANMAYA GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.