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Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı

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Elazığ'da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Şehir dışından hava yoluyla getirilen 74 yaşında olduğu belirtilen cenazenin mezara konulduğu sırada yıkanmadığı belirlendi. Mezardan tekrar çıkarılan cenaze, tabuta konularak yıkanmaya götürüldü. Yaşlı adamın cenazesi, gasilhanede yıkanmasının ardından toprağa verildi.

Elazığ'da öldükten sonra yıkanması unutulan bir mevta, mezardan çıkarılıp yıkatıldıktan sonra defnedildi.

Olay önceki gün meydana geldi. Solunum sıkıntısı nedeni ile hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere hava yolu ile Elazığ'a getirildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından A.A.'nın cansız bedeni mezarlığa götürüldü. Tabuttan alınan cenaze, mezara konulduğu sırada yakınları A.A.'nın cenazesinin yıkanmadığını belirtti.

MEZARDAN ÇIKARILIP YIKANMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi. Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Elazığ'da akılalmaz olay! Yıkanmadığı belirlenen cenaze, mezardan çıkarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEFA:

Bağnaz, yobaz kafa mezarda cenazelere bile rahat vermiyor. Dinde ölü yıkama diyar birşey yoktur!!

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Gassal fazla izlemeyin :)

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu ne alaka? Çürüyüp gitmeyecek mi? Yıkamak, pamuk tıkamak ve orasını burasını kurcalayarak mevtayı taciz etmek niye? Dini inançlara göre zaten beden değil ruh göçer öte âleme.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akpliyse yikasanizda fayda etmez hesabini verir vatani milleti satmanin.

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