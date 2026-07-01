Haberler

Elazığ'da 14 günlük eylem yasağı

Elazığ'da 14 günlük eylem yasağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Valiliği, Ankara'daki 36. NATO Zirvesi nedeniyle il genelinde tüm protesto etkinliklerini ve şehre giriş-çıkışları 14 gün süreyle yasakladı.

Elazığ Valiliği, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle il genelindeki tüm etkinlikleri ve eylemleri 14 günlüğüne yasakladı.

Elazığ Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle il genelinde NATO zirvesini protesto etmek amacıyla Elazığ genelinde planlanan tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri ile bu eylemlere katılmak isteyenlerin şehre giriş ve çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara ilinde '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' düzenleneceği, zirveye üye ve davetli tüm ülkeler ile birlikte 52 ülke devlet başkanı ve beraberindeki heyetlerin katılımları beklenmektedir. Elazığ Valiliği'nin 26.06.2026 tarihli oluru ile ilimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek maksadıyla açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü (gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, pankart asma, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma vb.) eylem/etkinliklerin, ayrıca bu eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla çevre illerden bireysel veya toplu bir şekilde gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 29 Haziran 2026 günü saat 00.01'den başlayarak 12 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanması kararı verilmiştir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti

Beşiktaş'ta ayrılıklar bitmiyor! Bir yıldıza daha ''Güle güle'' dendi
Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada

Caddenin savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj