Elazığ'da Minareye Yıldırım Düştü
Elazığ’da etkili olan şiddetli sağanak sırasında Sürsürü Mahallesi’ndeki caminin minaresine yıldırım düştü. Olayda minarede hasar meydana geldi.
Elazığ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak sırasında zaman zaman gök gürültüsü ve şimşekler oluştu. Bu sırada Sürsürü Mahallesi'ndeki Sürsürü Camisi'nin minaresine yıldırım düştü. Minarenin üst kısmında hasar meydana geldi.
Kaynak: ANKA