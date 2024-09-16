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Elazığ'da İhtiyaç Sahibi Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

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Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamasıyla Elazığ'da ihtiyaç sahibi bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Hayırseverlerin yardımları ile hazırlanan çantalar öğrencilere teslim edildi.

Türkiye'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Elazığ'da, ihtiyaç sahibi bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı geçen hafta itibariyle başladı. Bu çerçevede Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilk ve ortaokula giden bin ihtiyaç sahibi öğrenci tespit edildi. Hayırsever vatandaşların destekleriyle okula giden öğrenciler için kalem, defter, sözlük ve eğitim öğretim gereçlerini toplayan dernek üyeleri, bir çanta yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim etti. İhtiyaç sahibi olan kim varsa her zaman yanlarında olacaklarını belirten Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Onur Şahin, her sene olduğu gibi bundan sonraki senelerde de öğrenci kardeşlerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği olarak her yıl eğitim ve öğretim döneminin başında yaptıkları faaliyetleri bu yıl da sürdürdüklerini belirten Şahin, "Bu yıl bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlayacağız. Yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte dağıtımını gerçekleştireceğimiz kırtasiye malzemelerimizin hazırlıklarını tamamlıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılına istinaden bin 500 öğrencimize destek sağlamıştık, bu yıl ise bin kardeşimize destek sağlayacağız. Kırtasiye ürünlerinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde kullanabileceği tüm ürünler var. Çanta, suluk, defter, cetvel takımları ve sözlük olmak üzere bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm ürünler mevcut. Bir çantaya bir öğrencilik malzeme bırakıyoruz ihtiyacı olan kardeşlerimiz buradan çantasını alıp çıkıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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