Palu'da Meydana Gelen Heyelanın Ardından Gökdere Köyü'ne Ulaşım Sorunu Sürüyor: Heyelan Alanını Yürüyerek Geçiyoruz

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası ulaşım sorunu devam ediyor. Bölge sakinleri, alternatif yolun sık sık kapanması nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek yetkililerden yardım talep ediyor.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere Köyü Sivrikaya mezrasında 14 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından ulaşım sorunu iddialara göre 66 gündür çözülemedi. Bölge sakinleri, alternatif yolun sık sık sel ve heyelan nedeniyle kapanması nedeniyle zor durumda kaldıklarını anlattı. Abdullah Ataş isimli vatandaş, köy sakinlerinin tehlikeli heyelan alanını yürüyerek geçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Artık sabrımız kalmadı, tahammülümüz kalmadı. 2 günde bir, 3 günde bir bu olay yaşanıyor" dedi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere Köyü Sivrikaya mezrasında 14 Şubat 2026'da meydana gelen heyelanın ardından bölgede ulaşım sorunu yaşanmaya devam ederken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Heyelan sonrası dere yatağından oluşturulan alternatif yolun sık sık sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldiğini aktaran Abdullah Ataş isimli yurttaş şunları söyledi:

"14 Şubat tarihinde heyelan olduğu günden beri 66 gün oldu. ve biz hala bekliyoruz. Heyetler geliyor buraya, ekipler geliyor, sorumlular geliyor, incelemeler yapıyorlar. 'Çalışmalar yapıyoruz' diyorlar. 66 gün olmuş artık bu çalışmanın başlaması gerekiyor. Yolumuzu yapsınlar. Bunu kurum yapsın artık. Bir şey yapsınlar, çok büyük bir sıkıntıdayız. İhale, kaynak bekleyecek halimiz yok. Bu insanlar her seferinde burada çile çekiyorlar. Bakın 2 saattir, 3 saattir köy arabası burada bekliyor. Köylü insanlar, yaşlı insanlar. Artık umudu kestiler, yürüyerek gidiyorlar buradan köye."

Burayla köyün arasındaki mesafe yaklaşık 10 kilometre ve heyelanın üzerinden geçecekler. Gelen aşağıya inen yaklaşık 80 bin metreküp toprağın içerisinden, açılmamış toprağın üzerinden yaşlılarımız geçiyor. Yeter artık biz ne yapalım, ölelim mi? Olay mı çıkaralım? Ortalığa mı düşelim? Ne yapalım? Bizim artık sabrımız kalmadı, tahammülümüz kalmadı. Bize artık bir şey söylemeyin. Sinir uçlarımızla oynanıyor bizim. 66 günde 2 günde bir, 3 günde bir bu olay yaşanıyor. Dün sabah, dün akşam, bu sabah ve şu an olmak üzere 36 saatte bu yol dört defa kapandı. Ne yapalım biri bize söylesin? Biz ne yapalım?"

Yol kapalı olduğu için kayan heyelan toprağının üzerinden köyüne gitmek zorunda kaldığını belirten yaşlı bir vatandaş, "Devlet bize el atsın, biz mağdur olmuşuz. Çoluk çocuk, davarımız köyde. Mecbur geçeceğiz. Ekipleri bekle diyorsunuz. Ekip ne zaman gelecek? Bize kalıcı bir yol yapsınlar." dedi.

Kaynak: ANKA
