Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Gönüllü Kadınlar Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ulaştırıyor

Güncelleme:

Elazığ'da Rızaiye Gönül Elçileri Derneği bünyesindeki gönüllü kadınlar, Ramazan ayında evlerinde yemek yapamayan yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere hazırladıkları yemekleri ulaştırıyor.

Elazığ'da gönüllü faaliyetler yapan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği bünyesindeki gönüllü kadınlar, Ramazan ayında evlerinde yemek yapamayan yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere hazırladıkları yemekleri ulaştırıyor.

Elazığ'da sivil toplum kuruluşu olan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği öncülüğünde bir araya gelen gönüllü anneler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi, evlerinde yemek yapamayan yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için "iyiliğe ortak ol" sloganıyla çalışma başlattı. Yardıma gelen mahalledeki diğer gönüllü kadınlarla birlikte dernekte hayırseverlerin de desteğiyle çeşit çeşit yemekler yapıldı. El birliğiyle pişirilen üç çeşit yemek, tatlı ve salata paketleniyor, ardından önceden belirlenen engelli, yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlere evlerinde teslim ediliyor. Kentte yapılan çalışmada, Ramazan ayının ilk gününde 150 aile için yemek hazırlandı.

Gönüllülerden Tuba Zengin, "Dernek olarak bu sene Ramazan ayında oruç tutanlara yapılabilecek en hayırlı amelin sıcak yemek olabileceğini düşündük. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak kolisi yerine, kolileri onlara verip Ramazan ayını sonlandırmak istemedik. Bu Ramazan da dernek gönüllüleri olarak zamanımız ve imkanımız olduğu için farkındalık oluşturmak adına sıcak yemek çıkartıp ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında farklı yemekler çıkaralım dedik. İlk günde etli güveç, içli pilav, mercimek çorbası, salata ile birlikte 4 çeşit yemek ve tatlı çıkaracağız. Daha çok güçlenebilirsek sahuru da paketlerde hazırlayıp teslim etmek istiyoruz. Bu Elazığ halkının desteğiyle olabilecek bir şeydir. Derneğe destek verip yemeğin pişmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Gönüllülerden Arzu Yıldız ise "Dernek gönüllüleri, gönüllü anneler olarak burada yemek yapmaktayız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek girsin, aynı zamanda kendileri de bizler gibi sıcak yemekler yemesini istedik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gönül Elçileri Elazığ Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler? 12 Mart İftar Vakitleri! Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri! Kusturmayan mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı neden olur, nasıl geçer? Ali Kurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Sandık Kokusu 14. Bölüm fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Sandık kokusu hangi kanalda, saat kaçta? 8. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugün (12 Mart) kararları neler? Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title