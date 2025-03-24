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Elazığ'da Geleneksel 23. Sahur Halayı Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'da Geleneksel 23. Sahur Halayı Etkinliği Düzenlendi
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Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23. sahur halayı etkinliği, davul ve klarnet eşliğinde onlarla vatandaşın bir araya gelerek halay çekmesiyle renklendi.

Elazığ'da Ramazan ayının 23'üncü gününde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen onlarca kişi aynı anda halay çekip çiftetelli oynadı.

Elazığ'da her sene olduğu gibi bu sene de 23. sahur halayı etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe onlarca vatandaş katıldı. Saat 23.23'ü gösterdiğinde davul ve klarnetler çalınmaya başladı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş, aynı anda halay çekip çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntüler oluşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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