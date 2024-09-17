Elazığ'da dünyanın en zehirli örümceklerinden 'loblu örümcek' görüldü

ELAZIĞ - Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "argiope lobata" Elazığ'da görüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü sahil kesiminde kafe işleten bir vatandaş, çalılık alanda bulunan örümceği gördü. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü hayvanın dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen loblu örümcek 'Argiope lobata' olduğunu öğrendi. Bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğu biliniyor.