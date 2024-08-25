Elazığ'da düğünde şaka: Damadın arkadaşları cenaze töreni düzenledi

Elazığ'da bir düğünde damadın arkadaşları cenaze töreni düzenledi.

Elazığ'da Ufuk ve Merve Demir çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Damadın arkadaşları evlenen çifte şaka yapmak amacıyla cenaze töreni düzenledi. Damadın fotoğrafı çevrelenerek doğum yılı yazıldı ve önde biri tarafından taşındı. Diğerleri ise arkadan ellerinde peçete, gözyaşlarını siler ve ağlar gibi yürüdü. Ardından gelin ve damat ortaya alındı. Daha sonra 'Rahmetliyi nasıl bilirdiniz' diye soruldu ve herkes bir ağızdan 'İyi bilirdik' dedi. Son olarak ise helallik istenip dua edildi. Evlenen Ufuk ile Merve Demir ve davetliler yapılan şakayı şaşkınlıkla izledi.

O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ELAZIĞ