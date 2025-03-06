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Elazığ'da Drone Kovalayan Temizlik İşçisi Gülümsetti

Elazığ'da Drone Kovalayan Temizlik İşçisi Gülümsetti
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Elazığ'da sanayi sitesinde çalışan bir işçi, drone görünce panikleyip elindeki süpürge ile dronu kovaladı, ancak başaramayınca geri döndü. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırdı. Eline aldığı süpürge ile dronu kovalayan şahıs, başarılı olamayınca gerisin geri dükkana döndü.

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi. Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

O anlar, izleyenleri gülümsetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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