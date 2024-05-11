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Elazığ'da davul çalan Muhammed Şahin Uçkaç gösterisi

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Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor.

Elazığ'da düğünlerde davul çalan Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. 'Kosovalı Mami Can' lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Ayrıca, üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, bir anda yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Uçkaç, davetlileri coşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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