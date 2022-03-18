Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip - Haberler

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Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

İhlas Haber Ajansı - İsmail Yıldız - Yerel
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Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde klip çekerek farkındalık oluşturdu.

Tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da Çanakkale Zaferinin 107. yılı kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Arıcak ilçesinde bulunan vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğrenciler sosyal proje kapsamında farkındalık oluşturarak Çanakkale Zaferini yıl dönümünde klip hazırladı. Sosyal medya üzerinden servis edilen klip, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı klip

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldız - Yerel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Arıcak, Elazığ, Yerel, Haberler

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