Elazığ'da çocukların 'Türk' bayrağı hassasiyeti

Elazığ'da 3 çocuk, rüzgardan dolayı ters dönen Türk bayrağını demir korkuluklara tırmanarak düzeltti.

Elazığ Valiliği'nin bulunduğu meydanda demir korkulukların üstüne asılan Türk bayrakları, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Bayrakların ters döndüğünü gören 3 çocuk, demir korkuluklara tırmanarak ters dönen bayrakları düzeltti. Çocukların bayrak hassasiyetini gören bir vatandaş ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı