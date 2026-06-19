Haberler

Elazığ'da çocukların 'Türk' bayrağı hassasiyeti

Elazığ'da çocukların 'Türk' bayrağı hassasiyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da rüzgar nedeniyle ters dönen Türk bayraklarını gören 3 çocuk, demir korkuluklara tırmanarak bayrakları düzeltti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da 3 çocuk, rüzgardan dolayı ters dönen Türk bayrağını demir korkuluklara tırmanarak düzeltti.

Elazığ Valiliği'nin bulunduğu meydanda demir korkulukların üstüne asılan Türk bayrakları, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Bayrakların ters döndüğünü gören 3 çocuk, demir korkuluklara tırmanarak ters dönen bayrakları düzeltti. Çocukların bayrak hassasiyetini gören bir vatandaş ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı