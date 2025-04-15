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Elazığ'da 2025 Aile Yılı Kapsamında Bilgilendirme Çalışmaları Başladı

Elazığ'da 2025 Aile Yılı Kapsamında Bilgilendirme Çalışmaları Başladı
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı çerçevesinde Keban ilçesinde resmi kurumlar, okullar ve işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bilgilendirmeler çerçevesinde Keban ilçesinde bulunan resmi kurum, okul, mahalle ve işletmeler ziyaret edilerek, bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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