Elazığ'da 2025 Aile Yılı Kapsamında Bilgilendirme Çalışmaları Başladı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bilgilendirmeler çerçevesinde Keban ilçesinde bulunan resmi kurum, okul, mahalle ve işletmeler ziyaret edilerek, bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi. - ELAZIĞ