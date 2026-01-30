Okullarda ikinci dönem 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacak

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacağını ifade etti.

Sünnetçi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak; okul binaları Türk bayrakları ile donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

Yürütülecek çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş; birlik, beraberlik ve kardeşlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR