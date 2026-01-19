Aydın İl Milli Eğitim eski müdürü Şimşek hayatını kaybetti

Aydın İl Milli Eğitim eski müdürlerinden eğitimci Erdoğan Şimşek hayatını kaybederken, Şimşek düzenlenen cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar Aydın'da eğitim hizmetlerine katkı sunan ve emekliliğinin ardından da yaşamını Aydın'da sürdüren Aydın İl Milli Eğitim eski müdürlerinden Erdoğan Şimşek'in vefat etti. Şimşek'in vefatı kentte ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Şimşek için Efeler ilçesinde bulunan Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Şimşek'in naaşı, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eğitim camiasından çok sayıda yönetici, öğretmen ve vatandaş katıldı. - AYDIN