Eğitim camiası iftar sofrasında bir araya geldi

Eğitim camiası iftar sofrasında bir araya geldi
Afyonkarahisar'da Ramazan ayının bereketi ve manevi iklimi eğitim camiasını aynı sofrada buluşturmaya devam ederken, Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından düzenlenen iftar programında eğitim ailesi anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Afyonkarahisar'da Ramazan ayının bereketi ve manevi iklimi eğitim camiasını aynı sofrada buluşturmaya devam ederken, Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından düzenlenen iftar programında eğitim ailesi anlamlı bir buluşmaya imza attı.

İftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, kurum yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda Süleyman Demirel Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık öğrencileri ile Ramazan ayının birlik, paylaşma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşandı. - AFYONKARAHİSAR

