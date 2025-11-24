Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ve Yönetim Kurulu üyeleri Antalya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'i makamında ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Canat Duru, Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Palin ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Kadınlar Komisyonu Başkanı Fatma Yenidünya ile birlikte Antalya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'e ziyarette bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yapılan ziyarette Öğretmenler Günü'nün ve öğretmenlik mesleğinin önemine değinilirken, Antalya'nın eğitim alanındaki geleceği konuşuldu.

'Meselemiz İnsandır' anlayışı ile görevimizi sürdürüyoruz'

Eğitim Bir Sen'e sendikal çalışmalarında başarı dileklerinde bulunan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Öğretmenlik mesleği ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, "Mesleğimiz, her aşaması emek, sabır, sevgi ve adanmışlık isteyen kutsal bir görevdir. Bizler, "meselemiz insandır" anlayışıyla; Antalya'nın merkezinden en ücra köylerine kadar aynı inanç, aynı heyecan ve aynı sorumluluk duygusuyla görevimizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle Antalya'mızın merkezinden dağ köylerine kadar, azimle, sevgiyle ve adanmışlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'Öğretmen güçlüyse Türkiye güçlüdür'

Mehmet Yasin Eriş'e görevinde başarılar dileyen ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerin hak ve hukukunu korumak için sahada mücadele ediyoruz. Mücadele varsa kazanım vardır. Kazanım varsa öğretmen güçlüdür. Öğretmen güçlüyse Türkiye güçlüdür. Devleti ve milletiyle birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmek, eğitim meşalesini elden ele nesiller boyu taşımakla mümkündür. Milli ve manevi değerlerine bağlı, akıllı ve erdemli nesiller, erdemli öğretmenlerimizle yetişecek ve millet yükselecektir" diye konuştu.

Karşılıklı başarı dileklerinin ardından Sendika Başkanı Eyüp Bülent Miran ve beraberindeki isimler günün anısına Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş'e çiçek takdim etti. - ANTALYA