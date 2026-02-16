Eğirdir'de Şehit Mezarlıklarında Bakım ve Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki şehit mezarlıklarında bakım ve denetim faaliyetleri sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin temizliği ve çevre düzenlemesi titizlikle yapılıyor.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan şehit mezarlıklarında düzenli denetim ve bakım faaliyetleri devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarla şehit kabirlerinin korunması, çevre düzenlemelerinin yapılması ve manevi değerine uygun şekilde muhafaza edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda dün, Eğirdir'e bağlı Sevinçbey köyünde bulunan Şehit Asb. Kd. Çvş. Ekrem Çetin'in kabri kontrol edildi. Gerçekleştirilen ziyarette mezar çevresinde temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak kabir alanının düzeni sağlandı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, şehit mezarlarının belirli periyotlarla kontrol edildiğini ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının titizlikle yerine getirildiğini belirtti. Uygulamanın, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve vatandaşların ziyaretlerini huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla sürdürüldüğü ifade edildi. - ISPARTA