EGET Vakfı, 10. Yılında 245 Öğrenciye Burs Verdi

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - EGET Vakfı, 10. kuruluş yıl dönümünde bugüne kadar 245 üniversite öğrencisine burs sağladığını, kendi geliştirdiği dijital sistemle şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme süreci yürüttüğünü açıkladı. Vakıf, bursların yanı sıra ekolojik tarım, sosyal girişim projeleri ve uluslararası işbirlikleriyle de faaliyetlerini sürdürüyor.

EGET Vakfı, kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla buluştu. Programa, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Uzman, vakfın 2015'te kurulduğunu ve bugüne kadar 245 öğrenciye burs sağladığını belirtti. Vakfın yalnızca burs desteği sunmadığını vurgulayan Uzman, "Amacımız, maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek vermekle birlikte toplumun kültürel ve bilimsel gelişimine de katkıda bulunmak. Bununla birlikte ekoturizm, gıda güvenliği, sağlıklı yaşlanma gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Burs süreci

EGET'in 2016'da geliştirdiği BUSED sistemi sayesinde 39 bin 960 başvurunun değerlendirildiğini kaydeden Uzman, çok aşamalı değerlendirme süreci ve çevrimiçi görüşmelerle şeffaf bir seçim mekanizması oluşturduklarını ifade etti. Özlem Uzman, öğrencilerin burs aldıktan sonra gönüllülük çalışmaları ve mezuniyet sonrası geri ödeme koşullarıyla sisteme dahil olduklarını, bu sayede aidiyet duygusu ve bursların sürdürülebilirliğinin sağlandığını belirtti.

Uzman, EGET'in sosyal girişim modeliyle çalıştığını, ilk iktisadi adımı Armutçuk Organik Tarım İşletmesi ile attıklarını söyledi. 22 bin metrekare alanda Türkiye'nin en geniş özel trüf plantasyonunu kurduklarını, lavanta dikimiyle bölgedeki ilk lavanta tarlasını oluşturduklarını aktaran Özlem Uzman, "Çiftçilere, kooperatiflere ve yerel yönetimlere ilham vermekten gurur duyuyoruz. Koşullar ne kadar zor olursa olsun, ilkelerimizden ödün vermeden, özveri ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. EGET Vakfı, öğrenciler, ekolojik dengeye katkılar, organik tarımdaki öncü uygulamalar, gerontoloji projeleri ve sağlıklı yaşam turizmi alanlarındaki çalışmalarıyla örnek olmaya devam edecek" diye konuştu.