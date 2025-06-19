Ege Üniversitesi Ege Aerospace Takımı, Roket Yarışmasında Başarı Elde Etti

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen "International Rocket Engineering Computation 2025" yarışmasına katıldı. 25 farklı ülkeden öğrencilerin katıldığı, dünyanın en büyük roketçilik yarışması olan IREC'de, Ege Aerospace Takımı tarafından fırlatılan URAL isimli sonda roketi, hedef irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi.

Ege Aerospace Takımını başarısından ötürü tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ikliminden sadece akademisyenlerimiz değil öğrencilerimiz de faydalanıyor. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden oluşan Ege Aerospace Takımımızın geliştirdiği roket, ABD'de düzenlenen yarışmada hedefe ulaşarak başarılı şekilde geri dönüştürülebilir hale getirildi. Takımımızı ve danışman hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"Operasyonun tüm aşamaları başarılı bir şekilde tamamlandı"

Yarışmayı başarıyla tamamladıklarını dile getiren Ege Aerospace Takım Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürses, "Ege Aerospace takımımız, yer aldığı yarışmada başarılı bir fırlatma gerçekleştirdi. Geliştirilen URAL isimli sonda roketi hedef irtifaya ulaşarak görevini yerine getirdi. Geliştirilen sistemler operasyonun tüm aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladı. 4 yıllık bir çalışmanın emeği olan bu fırlatma tam başarı ile sonuçlandı. Fırlatma sonrasında URAL roketinin tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarıldı ve sistemin yeniden kullanılabilirliği ispatlandı" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gürses, "Takımımız, elde ettiği tecrübeler ve bilgi birikimi ile gelişme sürecine devam etmektedir. Ege Üniversitesinin uzay ve havacılık alanında geliştireceği projelerde yer alarak nitelikli projeler üretmeye devam edeceğiz. Takımımız, önümüzdeki günlerde yeni yıl için öğrenci başvurularını kabul edecek. Çalışmalarımızı tüm sosyal mecralarda Ege Aerospace ismi ile bulabilirsiniz" diye konuştu.

Balistic Defence, Akıncılar Taktik, Kansan, Roketsan, Tulgar sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Ege Aerospace Takımı, yarışmaya 8 kişilik ekiple katıldı ve yarışmada oldukça ses getirdi. Takım danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz Gürses'in, Ekip Yöneticiliğini Enes Bitigen'in yürüttüğü Ege Aerospace Takımında; Takım Kaptanı olarak Ata Kerem Manyaslı, Aviyonik Lideri olarak Muhammed Kamil Saygılı, Mekanik Lideri olarak Mehmet Akdemir görev alırken, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Orhan Kunt ve Sıla Su Cingöz, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nihat Emir Taşçılar da ekip üyesi olarak görev yapıyor. - İZMİR