Haberler

Efes 2026 için F-16'lar Eskişehir'den böyle havalandı

Efes 2026 için F-16'lar Eskişehir'den böyle havalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'deki son kontrollerin ardından iki F-16 savaş uçağı İzmir'deki Efes-2026 Tatbikatı'na katılmak üzere havalandı. Tatbikat, Türkiye'nin en büyük askeri eğitimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Efes-2026 Tatbikatı'nda görev alacak 2 adet F-16 savaş uçağı, Eskişehir'deki son kontrollerinin ardından İzmir'e doğru havalandı.

İstanbul ve İzmir merkezli olarak 11 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Efes-2026 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek ve fiili atışlı arazi tatbikatlarından biri olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Romanya, Macaristan ve Libya gibi çok sayıda ülkeden askeri personel katılıyor. "Meskün Mahalde Muharebe Eğitimi" gibi hibrit savaş senaryolarına yönelik özel çalışmalar da tatbikatta yürütülüyor.

Eskişehir'den 2 adet F-16 tatbikat için havalandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli üslerinden biri olan Eskişehir'de konuşlu 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan brifingin ve akabinde detaylı son kontrollerin ardından 2 adet F-16 savaş uçağı kalkış için pistte yerini aldı. 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki pistten kalkış yapan 2 adet F-16, İzmir'deki tatbikata katılmak üzere yola çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor