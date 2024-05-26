Efeler İlçe Müftlüğü'nde 4-6 Yaş Kur'an Kursu Yıl Sonu Etkinliği

Efeler İlçe Müftlüğü'ne bağlı Ovaeymir 4-6 Yaş Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Programın açılış konuşması yapan Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, "4-6 yaş Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Bu nedenle 4-6 yaşların daha yaygın hale gelmesi gerekmektedir. 4-6 yaş kurslarımız sevgi tohumlarını ekerek insanlığı Hz. Peygamberin evrensel mesajlarıyla buluşturmaktadır" dedi.

Çocukların coşkusuna ortak olan Aydın İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, "4-6 yaş kurslarımızda 4 yaşından itibaren çocuklarımızı eğitmeye başlıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle ne kadar çok çocuğumuzu eğitirsek geleceğimiz de bir o kadar güçlenir. Çünkü bu çocuklarımızla beraber on yıl sonrasının toplumunu inşa ediyoruz. Bu nedenle hayati bir görev ifa eden 4-6 yaş gurubu Kur'an kurslarımızın sayısını arttırmak için daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz miniklerin hazırladıkları etkinlikleri izleyerek onlarla birlikte pasta kesip öğrencileri yetiştiren eğitmenleri tebrik etti. - AYDIN