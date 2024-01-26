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Efeler Belediyesi Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Oyunu Sunuyor

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Efeler Belediyesi, çocuklara kültür sanat etkinlikleriyle yarıyıl tatilini değerlendirme fırsatı sunuyor. Odeabank'ın kurguladığı 'Eşit Masallar' tiyatro oyunu, 1 Şubat Perşembe günü Aydın Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Efeler Belediyesi, 7'den 70'e tüm Efeler halkını kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Efelerli çocuklar yarıyıl tatilinin tadını tiyatro oyunlarıyla hem eğlenerek hem de öğrenerek çıkaracak.

Efeler Belediyesi Odeabank'ın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla kurguladığı çocuk tiyatro oyunu 'Eşit Masallar'a ev sahipliği yapacak. 1 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda sahnelenecek olan oyunun ücretsiz biletleri, Efeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Geleceğimiz olan çocuklara kültür sanat alanında fırsatlar sunmak, gelişimlerine katkıda bulunmak en önemli görevlerimizden biridir" diyerek, tüm çocukları ve ailelerini tiyatro oyununa davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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