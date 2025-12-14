Haberler

Edremit'te 2025 yılı sonu muhtarlar değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen muhtarlar değerlendirme toplantısında, 2025 yılı değerlendirilerek 2026 yılına yönelik planlamalar ve mahallelerin ihtiyaçları üzerinde duruldu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen muhtarlar değerlendirme toplantısında, 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken mahallelerin ihtiyaçları ve 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı.

Edremit Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ahmet Odabaş'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, ilgili kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahallelerin mevcut durumları detaylı şekilde değerlendirilirken emniyet ve asayiş, eğitim, sağlık ile diğer temel kamu hizmetleri öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Kurumların 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilirken, 2026 yılı için planlanan projeler ve yapılması hedeflenen faaliyetler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Mahalle muhtarlarının söz aldığı bölümde ise altyapı ihtiyaçları, sosyal hizmet talepleri ve mahallelerde karşılaşılan güncel sorunlar doğrudan ilçe protokolüne iletildi. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri aktararak çözüm önerilerini paylaştı.

Muhtarların talep ve şikayetlerini tek tek not alan Kaymakam Ahmet Odabaş, dile getirilen sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiğini belirtti. Kaymakam Odabaş, "Vatandaşlarımızın mahallelerindeki huzur ve refahı bizler için önceliklidir. Muhtarlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışarak iletilen her talebin takipçisi olacağız. 2026 yılında da kamu hizmetlerinin mahallelerimize eksiksiz ulaşması için planlamalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - BALIKESİR

