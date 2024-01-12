Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda sokak hayvanları için yem desteği bıraktı
Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda yaşayan sokak hayvanlarının kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bölgeye yem bıraktı. Belediye yetkilileri, soğuk ve karlı havadan etkilenen hayvanlara destek olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bırakıldı
Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları'nda çeşitli bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bölgeye yem bırakıldı.
Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ile birlikte bize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan can dostlarımıza mama desteğimizi arttırdık. Sevimli dostlarımızın soğuk ve karlı havadan etkilenmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam edecekler."dedi. - BALIKESİR