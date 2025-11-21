Edremit Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Hatıra Ormanı'na Fidan Dikimi

Edremit Anadolu Lisesi öğrencileri, Güre Kavurmacılar Mahallesi'nde oluşturulan Hatıra Ormanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Doğaya katkı sunan öğrenciler ile etkinliğin gerçekleşmesine emek veren tüm ekiplere teşekkür edildi. Fidanlar öğrenciler tarafından dikilerek toprak ile buluşturuldu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Okul Müdürü Ümit Aliplik, Orman İşletme Şefi, Orman Muhafaza görevlileri ve OGM ekipleri katılarak destek verdi. - BALIKESİR