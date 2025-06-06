Edirne Otogarı'nda Keçi İhtilalı: Bilet Bankosunu Soydu

Edirne Otogarı'nda Keçi İhtilalı: Bilet Bankosunu Soydu
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Edirne Otogarı'nda bayram yoğunluğu sırasında bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmeceden paraları alarak olay yerinden kaçtı. Büyükanne açıklamalarıyla dikkat çekti.

Edirne Otogarı'nda bilet bankosuna çıkan bir keçi, çekmecedeki paraları ağzına alıp gitti.

Edirne'de otogar işletmecisi Mustafa Altunhan'a ait keçi, bayram yoğunluğunda otogari içinde dolaşmaya başladı. Kendisine ilgi gösterilmesini isteyen keçi, uzun uğraş sonucunda bilet kesim bankolarının olduğu alana çıktı. Keçi, açık olan çekmeceden paraları ağzına alarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Mustafa Altunhan, "O keçi benim baktığım bir keçi. Paralarını aldığı kişi ise bizim rakibimiz olan bir firma. Hiçbir zaman biz parasını alamadık. Keçinin intikamı kötü oldu. Gitti paraları aldı. Arkadaşımız almaya çalıştı ama hamle ile oradan uzaklaştı. Keçinin intikamı kötü olmuş oldu" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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