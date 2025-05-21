Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Ciğer Sarma İkramı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda Ciğer Sarma İkramı
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde coğrafi işaretli ciğer sarma ikram edildi. Katılımcılar tadım etkinliğinde ciğer sarmaya yüksek puan verdi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, bu geleneği nesilden nesile aktarmanın önemini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaret alan ciğer sarma ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara coğrafi işaret alan ciğer sarma ikram edildi. Devecihan Kültür Merkezi'ndeki tadım yapan vatandaşlar, ciğer sarmaya tam not verdi.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin kültürel zenginliğini kuşaklara aktardıklarını söyledi. Ciğer sarmayı yapan şef Sercan Yasıtepe de sarmanın yapımı hakkında bilgiler verdi.

Soytürk, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünlerimizden Sercan Yasıtepe şefim elleriyle hazırladı. Edirne ciğer sarmayla bugün ilk etkinliğimizi planladık. Bu coğrafya Anadolu, Rumeli coğrafyası Türk mutfağının asırlardır topraktan sofralara devam eden süreci. Bu aynı zamanda Aile Yılı, bizim mutfak kültürümüzde sofra bir araya gelme, o birliğin sayesinde sahip olduğumuz kültürel zenginliği, bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin reçetelerini kuşaktan kuşağa aktarıyoruz."

"Tamamen kuzudan yapılır"

Şef Sercan Yasıtepe de şunları söyledi:

"Restoranlarımızda nadir bulunuyordu artık servis yarışındalar. Biz de pahitahtın yemeğini sunma fırsatı bulduk. Osmanlıdan günümüze taşınmış nadir yemeklerden bir tanesi, padişahların özel günlerinde ve sünnet, kılıç kuşanma törenlerinde davetlilere ikram etmiş olduğu ana yemeklerden bir tanesidir. Tamamen kuzudan yapılır. Özellikle yerel pirincin tutturulduğu bir yemektir."

Kaynak: ANKA / Yerel
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