Edirne'de Renkli Şalvar Gecesi

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Edirne'nin Elçili Köyü'nde düzenlenen şalvar gecesi, yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleşti. Rengarenk şalvar giyen kadınlar, Trakya müzikleri eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Gece, şalvar gecesinin geleneksel hale getirilmesi arzusunu da ortaya koydu.

Edirne'de şalvar gecesi renkli görüntülere sahne oldu

EDİRNE - Edirne'de onlarca kadının katılımıyla gerçekleştirilen şalvar gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Edirne'nin Elçili Köyü'nde bir araya gelen onlarca kadın şalvar gecesi düzenledi. Köyün düğün salonunda düzenlenen eğlenceye katılan kadınlar, rengarenk şalvarlar giydiler. Trakya müzikleri eşliğinde oynayan kadınlar, doyasıya eğlendi. 7'den 70'e her yaştan kız çocuklarının ve kadınların katıldığı şalvar gecesinde, dakikalar ilerledikçe eğlence zirveye ulaştı. Rengarenk şalvarların renkli görüntüler oluşturduğu geceye katılan kadınlar, bu eğlenceyi geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Yerel
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