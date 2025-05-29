Edirne'de miniklere sağlık bilinci aşılandı

EDİRNE - Edirne'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı çerçevesinde, Şükrüpaşa İlkokulu'nda okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki 750 öğrenciye teorik ve uygulamalı sağlık eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında Edirne'de öğrencilere sağlık bilinci kazandırmaya yönelik etkinlik düzenlendi. Şükrüpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda 750 öğrenciye sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla eğitimler verildi.

"8 farklı istasyonda uygulamalı eğitim"

Programda okul öncesi, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine önce teorik, ardından uygulamalı eğitimlerle sağlık okuryazarlığı kazandırılması hedeflendi. Etkinlikte kurulan 8 farklı istasyonda öğrenciler; sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, aile hekimliği, 112 acil ve UMKE çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

"Çocuklarımız mutlu, sağlıkla tanışıyorlar"

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, çocuklara küçük yaşlarda sağlık bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekerek, "Bugün sağlık elçilerimizle beraberiz. Çok önemli bir aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde, özellikle okul öncesi ve ilkokuldaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftaki çocuklarımıza sağlıklı yaşam ve sağlık bilincini aşılamak üzere bir çalışma başlatıldı. Bugün Şükrüpaşa İlkokulu'muzda, 750 çocuğumuza bu kapsamda eğitim veriliyor. Hem İl Sağlık Müdürlüğü'müz hem 112 Acil ve UMKE birimlerimiz burada. Sağlıklı beslenme, ilk yardım, spor gibi birçok alanda sağlık çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz görev aldı" dedi.

"Hayatlarında belki ilk kez doktorlarla birebir iletişim kurdular"

Etkinliğin çocuklar üzerinde oluşturduğu etkiye değinen Vali Sezer, "Çocuklarımız mutlu. Belki de ilk kez doktorlarımızla, sağlık birimlerimizle ve 112 ekiplerimizle doğrudan temas kuruyorlar. Bu da büyük bir farkındalık oluşturuyor. 'Ağaç yaş iken eğilir' sözüyle ifade ettiğimiz gibi, çocuklarımızı daha küçük yaşlarda sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirmek çok kıymetli" diye konuştu.

"Tüm okullarda yaygınlaştıracağız"

Vali Sezer, konuşmasının sonunda programın il genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, "Bu programın Edirne genelindeki tüm okullarda devam etmesini arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm sağlık ve eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımıza da böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.