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Edirne'de Mesleki Eğitim Fuarı Düzenlendi

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Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nda 19 mesleki lise ve 4 eğitim merkezi öğrencilere meslekleri tanıttı.

(EDİRNE) - Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü'nce Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mesleki Eğitim Fuarı'nda öğrencilere meslekler tanıtıldı. Fuara, 19 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 Mesleki Eğitim Merkezi ile çeşitli firmalar katıldı. Öğrenciler, açılan stantları gezerek meslek liseleri ve meslekler hakkında bilgi aldı

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine işaret ederek, "Bir şeyi iyi yapan yetişmiş, nitelikli, çalışan önemli hale geldi. Bir meslek sahibi olmak çok önemli, çok daha değerli. Yaptığınız iş size basit görünebilir ama onu en iyi şekilde yapıyorsanız dünyanın, ülkenin, mahallenin en iyisi olabilirsiniz" dedi.

Kaynak: ANKA
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