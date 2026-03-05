Haberler

Edirne jandarmasından vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi

Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirme semineri düzenleyerek emniyet kemeri, hız kuralları ve alkollü araç kullanımı gibi konuları anlattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakayazma köyünde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında vatandaşlara genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, alkollü araç kullanımı ve sonuçları, motosiklette kask kullanımı ile yaya kuralları anlatıldı. Ayrıca trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları ile traktör ve diğer tarım araçlarının trafikte kullanımına ilişkin kurallar hakkında da bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
