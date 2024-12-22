Edirne'de Aç Kalan Tilkiler Şehre İndi
Edirne'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan iki tilki, Cumhuriyet Mahallesi civarına kadar geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilkiler, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Edirne'de aç kalan tilkiler şehre kadar geldi
EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının iyiden iyiye düşmesi sonucu yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indiler.
Cumhuriyet Mahallesi Kuvai Milliye Bulvarı civarında gözüken 2 tilki, önce dolaştığı görüldü.
Musabeyli köyü civarından geldiği tahmin edilen 2 tilkinin doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı ve şehir merkezine kadar geldiği tahmin ediliyor.
Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.