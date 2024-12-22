Edirne'de Aç Kalan Tilkiler Şehre İndi

Edirne'de aç kalan tilkiler şehre kadar geldi

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının iyiden iyiye düşmesi sonucu yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indiler.

Cumhuriyet Mahallesi Kuvai Milliye Bulvarı civarında gözüken 2 tilki, önce dolaştığı görüldü.

Musabeyli köyü civarından geldiği tahmin edilen 2 tilkinin doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı ve şehir merkezine kadar geldiği tahmin ediliyor.

Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.