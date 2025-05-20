Ecem Gökkaya’nın Organ Bağışı 4 Hastaya Umut Oldu

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ecem Gökkaya'nın organları 4 hastaya umut oldu.

Astım krizine bağlı anaflaktik şok ve beyin hasarı nedeniyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Ecem Gökkaya'nın ailesi, organ bağışı yapma kararı alarak örnek bir davranış sergiledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen donör organizasyonuyla; genç kızın kalp, karaciğer ve böbreklerinin nakil için uygun olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu koordinasyonunda yürütülen süreçte, alınan organlar Sağlık Bakanlığı helikopteri ile nakil bekleyen hastalara gönderildi. Yapılan donör organizasyonun ardından açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, aileye aldıkları karar için teşekkür etti. İnan; "5 günlük yoğun bakım sürecinin ardından maalesef hastamızı kaybettik ancak ailesinin olumlu davranışının ardından hastamız, 4 hastamıza can oldu. Böbrekler; kalp ve karaciğer bağışı ile nakil bekleyen 4 hastamıza bu karar umut oldu. Ailemize başsağlığı diliyoruz ve bu davranışları sebebi ile kutluyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır, insanların bunu beklediğini bilmemiz lazım. 2025 yılında 3. kez ilimizde organ bağışı organizasyonu gerçekleşiyor. Organ bağışı konusunda artık daha da bilinçli olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor ise hayatını kaybeden Ecem Gökkaya'ya Allah'tan rahmet ailesine ise başsağlığı diledi.

Zor; "Hayatını kaybeden hastamızın ailesi zor bir süreçten geçmesine rağmen hızlı bir kararla bu onurlu davranışı yerine getirdiler. Kolay değil böyle bir karar vermek. Bağışlanan organların her biri, bir hayata dokunacak. Nakillerin başarılı olacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE