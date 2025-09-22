Haberler

Ebe Ana Sultan Anma Töreni Domaniç'te Gerçekleştirildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşamış önemli bir tarihi şahsiyet olan Ebe Ana Sultan anma töreni düzenlendi. Törene Kütahya Vali Vekili Harun Kazez ve il protokolü katıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi döneminde Domaniç'te yaşamış ve Osmanlı'nın kuruluş döneminin önemli tarihi şahsiyetlerden olan Ebe Ana Sultan için anma töreni düzenlendi.

Domaniç Saruhanlar köyündeki Ebe Ana Sultan Türbesinde gerçekleştirilen anma törenine, Kütahya Vali Vekili Harun Kazez, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Türbe çevresinde vatandaşlarla sohbet eden Vali Vekili Harun Kazez, köylülerden bilgi aldı. Ebe Ana Sultan'ı anma töreni, yapılan dua ve ikramların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

